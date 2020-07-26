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Burası Antalya değil Hakkari

İHA

Hakkari'de huzur ve güvenin hakim olması ile birlikte artık gündüzler kadar geceleri de renkli geçiyor.

Burası Antalya değil Hakkari

Hakkari'de huzur ve güvenin hakim olması ile birlikte artık gündüzler kadar geceleri de renkli geçiyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sayesinde yaylaların açıldığı, dağlarda dağcıların kol gezdiği, halkın kırlara akın ettiği Hakkari’nin gündüzleri olduğu gibi geceleri de renkli geçiyor. Hakkari Valiliğinin 2023 Değişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında yöreye renk katacak Mir Kalesi, Gülazüryan Sosyal Tesisleri, HakkariVan karayolunda bulunan seyir tepesi ve Zap Sosyal Tesisleri'nin halka kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Valilik tarafından bir süre önce hizmete açılan Emir Sultan Parkı'ndaki Hakkari Evi ise akşamları Rengi Hakkari Sanat Topluluğu’nun gösterisine sahne oldu. Rengi Hakkari Sanat Topluluğu'nun dengbej programına Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dengbejlarin sahne aldığı Hakkari Evi’nde vatandaşlar gece geç saatlere kadar eğlendi. Vatandaşlar, “Valimizin dediği gibi artık Hakkari’de hayat var. İnsanlar gece geç saatlere kadar dışarıda eğlenebiliyor. Kültürümüzde olan dengbej geleneği burada icra ediliyor ve buraya gelmekten mutlu oluyoruz. Hakkari dışarıdan tanıtıldığı gibi değil, herkesin gelip burayı görmesini isteriz” şeklinde konuştular.
Yerli ve yabancıların ilgi odağı haline gelen Hakkari Evi bahçesine kır görünümü verilerek oluşturulan kıl çadır, dağ keçisi, koyun sürüsü, ayı heykeli ve çocuk oyun parkı ile Hakkari'nin simgesi ters lale çiçeği de kente ayrı bir güzellik katıyor. Gelin ve damatların fotoğraf çektirmek için geldiği Hakkari Evi, gece geç saatlere kadar dolup taşıyor.
Hakkari Evi'nin işletmecisi Turan Şimşek, 28 yıllık turizm deneyimleriyle halka hizmet sunduklarını belirterek, Hakkari halkının daha güzel hizmetlere layık olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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