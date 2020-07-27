Seyir halindeki tırın lastiği alev aldı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde seyir halinde olan tırın lastiğinin alev alması korkuya neden oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam 22.00 sıralarında meydana geldi. YüksekovaVan kara yolunda seyir halinde olan tırın lastiği aniden alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Kısa süreliğine ulaşıma kapanan kara yolu yeniden ulaşıma açılırken, tırda ise maddi hasar oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.