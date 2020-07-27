Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen Yıldırım2 Cilo Operasyonu kapsamında mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen Yıldırım2 Cilo Operasyonu’nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü kırsal alanında yapılan operasyonda tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden toprağa gömülen bir adet çuval içerisinde; 1 adet RPG7 roketatar, 5 adet RPG7 roketatar sevk fişeği, 3 adet antitank roket mühimmatı, 3 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 41 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 651 adet PKM (Biksi Makineli Tüfeği) fişeği, 1 adet glock tabanca şarjörü, 2 adet taarruz el bombası, 1 adet kütüklük ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.