Hakkari’de yüzey sertleştirici yol çalışmaları

"Daha dün gibi..."

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Hakkari Belediyesinin hayata geçirdiği yüzey sertleştirici yol çalışmaları devam ediyor.

Hakkari Belediyesi tarafından "20202023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Projesi" kapsamında başlatılan C25 yüzey sertleştirici yol çalışmaları Keskinler semtinde sona erdi. Muhteşem bir yola kavuşan Keskinler semtindeki vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Yol çalışmalarının Gazi Mahallesi ile Şenler rampalarında devam ettiği belirtildi.

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