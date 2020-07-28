Yüksekova'da yıldırım çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

"Daha dün gibi..."

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düşen yıldırımın isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çatma köyünde meydana geldi. Köyün yakınında ot biçen 39 yaşındaki İsmet Düzce, yıldırım çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Düzce’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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