Yüksekova’da korkutan yangın

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Şükrü Kurtdiş isimli vatandaşa ait evin odunluğunda meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında maddi hasar meydana gelirken, vatandaşların ihbarı üzerine; yangın çevre binalara sıçramadan Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.