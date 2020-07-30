Yüksekova'da kurbanlık telaşı

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Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıklarını görücüye çıkardı. Pazarda büyükbaşlar 15 bin liraya kadar satılırken, küçükbaşlar ise bin 300 liraya kadar alıcı buluyor.

Yüksekova´da, besiciler Kurban Bayramı öncesi, kurbanlıklarını satışa çıkardı. Besiciler, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinde itibaren Yeşildere Mahallesi´nde bulunan canlı hayvan pazarına geliyor. Kamyonet ve traktörlerle hayvanlarını buraya getiren besiciler, kendilerine ayrılan bölümlerde hayvanlarını satıyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından yakınıyor.

Besici Resul Tekin, "Biz elimizden geldiğince kurban almaya gelen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu yıl diğer yıllara nazaran daha iyi. Bugün 50 kurbanlık sattım. Allah'a şükür işler güzel gidiyor ve elimde az kaldı. Yarın bayramın ilk günü ve inşallah onları da satacağım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-07-30 11:17:27



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