Rektör Pakiş'ten Başkan Saklı'ya ziyaret

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı makamında ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesini ziyaret eden Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı makamında ziyaret etti. Rektör Pakiş ile Başkan Saklı, Hakkari ve ilçelerinin eğitimi ile ilgili bir süre sohbet etti. Başkan Saklı, Hakkari Üniversitesinin herhangi bir fakültesini Şemdinli ilçesine de kazandırmak için girişimlerde bulunacaklarını belirterek, "İlçemiz coğrafi olarak oldukça güzel bir şehir. Ziraat fakültesi gibi fakülteler için de uygulamalı olarak elverişli bir yer. Buraya kazandırılacak bir fakülte, hem eğitim hem de ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.

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