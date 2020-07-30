Vali Akbıyık'tan bayram mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık'tan bayram mesajı

İHA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık'tan bayram mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Kurban, Allah rızası için yapılan bir fedakârlık olup, Yüce Rabbimizin verdiği nimetlere şükür, dünyevi ve uhrevi bela ve musibetlere kalkan olduğunu söyleyen Vali Akbıyık, İslam Âleminin yaşam tarzına yansımış olan kurban ibadeti için Kuranı Kerim’de “Haccı ve Umreyi Allah için tam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin der" dedi.
Vali Akbıyık mesajının devamında, "Kurban Bayramı’nda eller de gönüller de birbirine açılır. Bu sebeple yoksullara, yetim ve öksüzlere, kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınları ve gazilerimize kucak açmalı ve sahip çıkmalıyız. Kurban bayramının maneviyatına yakışır bir şekilde, kültürümüzün örf ve adetleri doğrultusunda kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye özen göstermeliyiz. Bayramlar bizim için her zaman büyüklerin ziyaret edildiği, komşularla bayramlaşıldığı ve özellikle de şehit ailelerimizin asla yalnız bırakılmadığı müstesna günlerden olmuştur. Ancak Covid19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafeyi hayatımızın öncelikleri arasına koyarak, Bakanlıklarımız tarafından belirlenen pandemi kurallarına riayet etmeli, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları dahilinde bayramımızı geçirmeliyiz. Bayramlarda artan trafik yoğunluğu nedeniyle trafik kurallarına azami ölçüde uymalıyız. Bu zorlu günlerin de yüksek gayret ve uğraşlarımızla geçeceğini, Devletimiz tarafından gösterilen hassasiyetin Milletimiz tarafından da gösterileceğinden eminim. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz milletimizin ve İslam Âleminin Kurban bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şemdinli’de 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele gerildi
YEREL HABERLER Şemdinli’de 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Rektör Pakiş'ten Başkan Saklı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Pakiş'ten Başkan Saklı'ya ziyaret
Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
Yüksekova'da kurbanlık telaşı
YEREL HABERLER Yüksekova'da kurbanlık telaşı
Dağcılar, Sümbül Dağı'nda geçen yıl keşfedilen mağarayı gezdi
YEREL HABERLER Dağcılar, Sümbül Dağı'nda geçen yıl keşfedilen ...
CİSAD üyeleri Sümbül Mağarası’nda
YEREL HABERLER CİSAD üyeleri Sümbül Mağarası’nda
Türkücü Aydın Aydın, annesiz kalan kuzuyu sahiplenerek rol verdi
YEREL HABERLER Türkücü Aydın Aydın, annesiz kalan kuzuyu ...
Hakkari'de bin kişilik tribünün temeli dualarla atıldı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: “Hakkari her yönüyle şantiyeye dönmüş durumda” “Hakkari’de spora ciddi yatırım yapılıyor”
YEREL HABERLER Hakkari'de bin kişilik tribünün temeli dualarla ...
Hakkari Belediyesinden kurbanlık satıcılarına su hizmeti
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden kurbanlık satıcılarına su ...
Ressam ve Küratör Uyanık'tan Vali Akbıyık'a ziyaret
YEREL HABERLER Ressam ve Küratör Uyanık'tan Vali Akbıyık'a ziyaret
Emekli olan Tümgeneral İlbaş’tan veda ziyareti
YEREL HABERLER Emekli olan Tümgeneral İlbaş’tan veda ziyareti
Yüksekova’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Yüksekova’da korkutan yangın
Yüksekova'da meraya yıldırım düştü, 17 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Yüksekova'da meraya yıldırım düştü, 17 koyun telef ...
Yüksekova'da yıldırım çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yüksekova'da yıldırım çarpması sonucu 1 kişi hayatını ...
Yüksekova'da yıldırımlar can aldı: 1 kişi öldü, 19 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Yüksekova'da yıldırımlar can aldı: 1 kişi öldü, 19 ...
Yüksekova TSO'dan Vali Akbıyık'a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Yüksekova TSO'dan Vali Akbıyık'a teşekkür plaketi
Kocaeli'nden Şemdinli’ye ‘kardeş belediye’ ziyareti
YEREL HABERLER Kocaeli'nden Şemdinli’ye ‘kardeş belediye’ ziyareti
Hakkari’de yüzey sertleştirici yol çalışmaları
YEREL HABERLER Hakkari’de yüzey sertleştirici yol çalışmaları
Muhtar Atan’dan Vali Akbıyık’tan teşekkür
YEREL HABERLER Muhtar Atan’dan Vali Akbıyık’tan teşekkür

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X