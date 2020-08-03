Hakkari'de minibüs, şarampole devrildi: 6 ölü, 1 yaralı (2)

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YAKINLARI, HASTANEDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonrası 6 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastaneye gelen aileler ise uzun süre gözyaşı döktü. Hakkari Valisi İdris Akbıyık da hastaneye gelerek, tedaviye alınan yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-08-03 11:59:58



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