Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü Yaralı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve helikopter sevk edildi. Yaralı Yüksek Devlet Hastanesine kaldırılırken, cenazeler ise Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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