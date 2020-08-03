Hakkari'de minibüs, şarampole devrildi: 6 ölü, 1 yaralı (4)

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ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giderken, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2'si memur, 1'i ücretli öğretmen, 1'i İŞKUR personeli ve 2'si sivil toplam 6 kişinin kimliği tespit edildi. Yaşamını yitirenlerin Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda, Aysun Er, Evin Yazgan ve Savaş Bayram olduğu belirlendi.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜYMÜŞ

Ayrıca kazada yaralanan kişinin, minibüsün sürücüsü Mustafa Nasıroğlu olduğu da öğrenildi. Nasıroğlu'nun Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-08-03 14:19:19



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