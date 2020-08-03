(Güncellendi) Yüksekova'daki trafik kazasında ölenlerin isimleri belirlendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin ve yaralananların isimleri belirlendi. Hakkari'in Yüksekova ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin aileleri hastaneye akın etti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar köyü Göllerbaşı Bölgesinde meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Feci kazada şoför Mustafa Nasıroğlu yaralanırken, araçta bulunan yolculardan Aysun Er, Semra Varol, Çimen Özçük, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Meryem Renda, hayatını kaybetti.

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