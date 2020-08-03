Hakkari'de minibüs, şarampole devrildi: 6 ölü, 1 yaralı (5)

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6 KİŞİYE MEZAR OLAN PİKAP, KAZA YERİNDEN GÖTÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesinde şarampole yuvarlanarak, 2'si memur, 1'i ücretli öğretmen, 1'i İŞKUR personeli, 2'si sivil toplam 6 kişinin ölümüne neden olan aracın, pikap olduğu ortaya çıktı. Pikap, devrildiği şarampolden çıkartılarak, çekiciyle bölgeden götürüldü.

Acı kazanın yaşandığı bölgeye ulaşımı sağlayan yol ise 'güvenli olmadığı' gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-08-03 17:26:20



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