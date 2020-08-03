Hakkari'de minibüs, şarampole devrildi: 6 ölü, 1 yaralı (6)

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CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giderken, meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişiden Semra Varol ile Çimen Özçük'ün otopsi işlemlerini ardından cenazeleri Yüksekova ilçesi'ne getirildi.

Orman Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgenral Muamer Alper, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk polis ve askeri yetkililer ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazını ardından Semre Varol'un cenazesi Orman Mahallesi'ndeki mezarlığa, Çimen Özçük'ün cenazesi ise Akalın mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN-Yaşar KAPLAN

2020-08-03 18:59:08



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