Vali Akbıyık, hastanede tedavi gören yaralı vatandaşı ziyaret etti

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan şahsı ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte Yüksekova ilçesi İkiyakalarGöllerbaşı bölgesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Mustafa Nasıroğlu isimli vatandaşı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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