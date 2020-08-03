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Vali Akbıyık, hastanede tedavi gören yaralı vatandaşı ziyaret etti

İHA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan şahsı ziyaret etti.

Vali Akbıyık, hastanede tedavi gören yaralı vatandaşı ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan şahsı ziyaret etti.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte Yüksekova ilçesi İkiyakalarGöllerbaşı bölgesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Mustafa Nasıroğlu isimli vatandaşı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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