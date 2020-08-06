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Çukurca’da korona virüs denetimi

İHA

– Hakkari'nin Çukurca ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle denetim yapıldı.

Çukurca’da korona virüs denetimi

– Hakkari’nin Çukurca ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle denetim yapıldı.
81 ilde eş zamanlı uygulanan denetimlere Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk de katıldı. İlçedeki esnafı gezerek vatandaşlara korona virüs salgını hakkında uyarılarda bulunan Kaymakam Öztürk, vatandaşların korona virüse karşı kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.
İlçede yapılan denetimlere Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Fatih Açar da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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