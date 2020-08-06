Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç’ın katılımıyla korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.

Sabah saatlerinde Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve protokol üyelerinin katılımıyla yapılan korona virüs denetimi akşam saatlerinde de Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç’ın başkanlığında devam etti. Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya ve zabıta ekipleri yolda geçen araçları durdurarak maske denetimi yaptı. Vali Yardımcısı Kılıç ve beraberindekiler; marketler, kuyumcular, toplu taşıma, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, berber ve taksi durakları gibi alanlarda denetim yaptı.

Vali Yardımcısı Kılıç, esnaf ve vatandaşları uyararak, “Maskemizi takıyoruz, müşterileri sosyal mesafe konusunda uyarıyoruz, birbirimize yardım ederek birlik ve beraberlik içerisinde bu vakayı atlatacağız inşallah. Daha güzel günler bizi bekliyor” dedi.

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