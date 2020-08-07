Vali Yardımcısı Kumbasar, sıcak su sondaj çalışmalarını denetledi

– Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, HakkâriVan kara yolu güzergâhında bulunan sıcak su sondajı alanında incelemelerde bulundu.

Hakkari’ye yeni atanan Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, göreve başladığı günden itibaren projeleri devam eden 2 bin 700 rakımlı kayak merkezi otel inşaatı, HakkariVan kara yolu üzerinde bulunan seyir tepesi ve kent merkezinden 8 kilometre mesafede bulunan Otluca köyündeki millet bahçesinde incelemelerde bulunmuştu. Kent merkezinden 50 kilometre uzaklıkta bulunan HakkariVan sınırındaki Boybeyi ve Sarıtaş köyleri civarındaki sıcak su kaynağının bulunduğu alanda yapılan ve Hakkari için önemli bir proje olan sıcak su kaynağı sondaj çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Yardımcısı Kumbasar, teknik ekipten bilgi aldı. Hakkari’ye büyük bir katkı sağlayacak sıcak su kaynağından sadece Hakkari değil; Van başta olmak üzere İran ve Irak’tan gelecek insanların da faydalanacağı belirtildi.

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