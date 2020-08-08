Hakkari polisi engellileri sevindirmeye devam ediyor

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal faaliyetleri kapsamında engellileri sevindirmeye devam ediyor.

Engelli vatandaşların bir nebze de olsa hayatlarını kolaylaştırmak adına, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne 1 adet manuel tekerlekli sandalye gönderildi. Şemdinli Şehit Mustafa Darenderoğlu Polis Merkezi Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Şemdinli ilçesinde ikamet eden Erhan Çiftçi isimli çocuğa hediye edildi. Mutluluğu gözlerinden okunan Çiftçi verilen hediye dolayısıyla duydukları sevinci dile getirdi.

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