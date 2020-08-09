Hakkari’de kira artışlarının önüne geçilemiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de kira artışlarının önüne geçilemiyor

İHA

Bir taraftan pandemi diğer taraftan ise yüksek kira artışları nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten vatandaşlar kiracılara hiçbir tercih hakkının verilmediğini iddia ettiler.

Hakkari’de kira artışlarının önüne geçilemiyor

Bir taraftan pandemi diğer taraftan ise yüksek kira artışları nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten vatandaşlar kiracılara hiçbir tercih hakkının verilmediğini iddia ettiler.
Hakkari’de kuaförlük yapan bazı esnaf ise yüksek kira artışları yüzünden kimisinin iş yerini sattığını kimisini ise bulunduğu binayı boşaltarak eşyalarını evine taşıdığını ifade etti. İsminin açıklanmasını istemeyen Esnaf, ”Çarşı merkezinde iş yeri kiraları 7, 8 ve 10 bin TL arasında değişiyor. Ben bir binanın üçüncü katında oturuyorum. Kiram 600 TL’dir. Kentte kiralık ev sıkıntısı olduğu için geçen günlerde bina sahibi beni aradı. Hemen çık dedi. Bende ne oldu dedim. Yeni atanan polis memurları gelecek kiram 2 bin TL’dir dedi. Ya bu fiyatı öde ya çık dedi. Bende 2 bin TL’yi ödeyecek durumda olmadığım için iş yerimi boşaltmak zorunda kaldım” dedi.
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş ise kira artışlarının önüne geçmek için hem resmi kurumların hem şahısların konut yapması gerektiğini söyledi. Hakkari Otluca köy yolunda 400 konutun yapıldığını hatırlatan Taş, ”Öğretmen, polis ve askeri personel için acilen konut yapılması gerekir. Özel sektörden talebimiz ise inşaat halindeki konutların biran önce bitirilmesi ve ilave konut yapımına başlanmasıdır. Bunlar yapıldığı zaman kira artışlarının önüne geçmiş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de arı kolonisi çarşı merkezine indi İşçi arılar çarşı merkezinde paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Hakkari'de arı kolonisi çarşı merkezine indi İşçi ...
Tabelaya yuva yapan arılar yüzünden esnaf iş yerlerini açamadı
YEREL HABERLER Tabelaya yuva yapan arılar yüzünden esnaf iş ...
Vali Yardımcısı Durak’a veda yemeği
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Durak’a veda yemeği
Hakkari’de yama asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hakkari’de yama asfalt çalışmaları sürüyor
Hakkari polisi engellileri sevindirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Hakkari polisi engellileri sevindirmeye devam ediyor
Belediye ekibi sahipsiz hayvanları kendi elleriyle besledi
YEREL HABERLER Belediye ekibi sahipsiz hayvanları kendi elleriyle ...
Vali Yardımcısı Kumbasar, sıcak su sondaj çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Kumbasar, sıcak su sondaj ...
Hakkari’de 70 iş yeri denetlendi
YEREL HABERLER Hakkari’de 70 iş yeri denetlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X