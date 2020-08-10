Yüksekova'da zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 şehit, 1 yaralı

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Mehmet ÖZKAN-Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İran sınırındaki Çobanpınar Meşkan Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Üs bölgesine göreve giden Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada, 2 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı. Yaralı polis memuru, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şehit polis memurları için bugün Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenleneceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-08-10 08:05:09



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