Yüksekova'da zırhlı polis aracı kaza yaptı: 2 şehit, 1 yaralı

Mehmet ÖZKAN-Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında İran sınırındaki Çobanpınar Meşkan Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Üs bölgesine göreve giden Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada, 2 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı. Yaralı polis memuru, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Şehit polis memurları için bugün Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenleneceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-08-10 08:05:09
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