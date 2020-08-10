'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ederken, terör örgütü PKK'ya ait uyuşturucu madde üretimi için kullanılan malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ediyor. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, Yüksekova İlçesi Onbaşılar köyü Çamdalı mezrası kırsalında terör örgütüne ait toprağa gömülü eroin yapımında kullanılan 640 litre asetik anhidrit maddesi ele geçilrildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari mehmet özkan

2020-08-10 18:09:04



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