Adanalı öğretmenden örnek davranış

Adanalı hayırsever bir öğretmen tarafından dar gelirli çocuklara dağıtılmak üzere Hakkari’ye oyunca ve kitap gönderildi.

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahalle Muhtarı Ferdi Aksaç, Adanalı hayırsever öğretmen tarafından gönderilen koliler dolusu kitap ve oyuncağı teslim aldı. Eşi Hazal Aksaç ile birlikte kitap ve oyuncakları mahalledeki çocuklara dağıtın Başkan Aksaç, duyarlı ve hayırsever öğretmene teşekkür etti.

Sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar ise hayırsever öğretmen ve kendilerine oyuncak ve kitap dağıtan muhtar ve eşine minnettar olduklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.