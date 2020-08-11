Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı

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HakkariÇukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hakkari istikametinden Çukurca’ya giden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobilde ise büyük maddi hasar meydana geldi.

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