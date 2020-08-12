Hakkari’de sürüngen ve böcek türleri tespit edildi

Hakkari’nin Berçelan Yaylası’ndaki Seyitğan ve Lisâ gölleri bölgesinde endemik bitki örtüsü, sürüngen ve böcek türleri tespit çalışması yapıldı.

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sosyolog Av. Turgut Besi, doğa fotoğrafçısı Esat Kılınç, entomoloji uzmanı Dr. Sait Taylan ve ekibi, Berçelan Yaylası’ndaki Seyitğan ve Lisâ gölleri bölgesinde endemik bitki örtüsü, sürüngen ve böcek türleri tespit çalışması yaptı. Çalışmalar hakkında İHA muhabirine bilgi veren Av. Turgut Besi, Seyitğan ve Lisâ gölleri bölgesinde endemik bitki örtüsü, sürüngen ve böcek türleri tespit çalışması yaptıklarını belirterek, “Tespit edilen ilk fotoğraftaki tür uluslararası bilim dergisinde yayınlanarak ‘Psorodonotus Hakkari’ ismini kazanmıştır” dedi.

HakkariVan karayolundaki Erziki bölgesinde bin adet kınalı kekliğin doğaya salıverildiğini de söyleyen Av. Besi, “Doğaya biz CİSAD olarak her türlü katkıya hazır olduğumuzu gösterdik” diye konuştu.

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