Yüksekova’da gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Bir karantina haberi de Burdur'dan

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiflik Beldesinde gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesinde bağlı Büyükçiftlik Beldesinde ikame eden Reşit Güler’ ait 5 bin bağ ot bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alev alan otların yandığını gören çevredeki köy sakinleri hemen Güler ailesinin yardımına koştular. Yardımda yetersiz kalan köy sakinleri, hemen Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğüne haber verdiler. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulunarak söndürüldü.

Güler ailesi ise yangına müdahalede bulanan itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.