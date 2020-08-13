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Hakkari belediyesinde hijyen seferberliği

İHA

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü korona virüs timi, kentin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari belediyesinde hijyen seferberliği

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü korona virüs timi, kentin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında bankalar, kargo firmaları, işyerleri, cadde ve sokaklar, çöp konteynırları, halkın yoğun olduğu alanlar, parklar, yol kenarları belediye korona virüs timi tarafından büyük bir titizlikle dezenfekten edildi. Kent genelinde başlatılan hijyen seferberliğinde memnun olduklarını belirten vatandaşlar, su çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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