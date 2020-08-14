Gençlik merkezi etkinlik gerçekleştirdi

– Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Merkezim her yerde” projesi kapsamında Çukurca Gündeş Köyü Şehit Polis Murat Yatarkalkmaz İlkokulunda etkinlik gerçekleştirildi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi tarafından yürütülen “Merkezim her yerde” projesi kapsamında Çukurca ilçesine bağlı Gündeş Köyü Şehit Polis Murat Yatarkalkmaz İlkokulunda etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan etkinliğe Hakkari Gençlik Merkezi, Gençlik Liderleri, Damla Gönülleri Harekati ve gençlik merkezine bağlı binbir surat tiyatro topluluğunun ortaklaşa düzenlendiği bu etkinlikte geniş çocuk kitlesinin katılımı ile görkemli bir şölene dönüştü. Düzenlenen etkinlikte çocuklar, dart, çuval yarışı, yumurta yarışı, yüz boyama, tiyatro gösterimi gibi kültür ve spor faaliyetleriyle tanışarak ve

Proje hakkında bilgi veren gençlik merkezi yetkilileri, "Proje kapsamında köy ziyaretlerinin tüm hızıyla devam ediyor. Burada Çukurca İlçemizde Gündeş Köyündeki çocuklara projenin amacını anlatarak, proje kapsamında çocuklara sportif faaliyetler hakkında bilgi verdik. İlk defa sportif faaliyetlerle tanışan öğrencilerle unutulmaz bir gün yaşadık" dedi.

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