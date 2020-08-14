Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan zırhlı polis aracı devrildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, Yüksekova ilçesi Selahaddin Eyyubi Havalimanı kavşağında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhı araç, kavşaktan dönüşte hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışıp, devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kısa süreliğine ulaşıma kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2020-08-14 11:34:07
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