Yüksekova’da kaza yapan zırhlı polis aracı yan yattı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan zırhlı polis aracı yan yattı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova ilçesi Selahaddin Eyyubi Havalimanı kavşağında meydana geldi. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhı araç, kavşaktan dönüşte hafif ticari araçla çarpışması sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kısa süreliğine ulaşıma kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.