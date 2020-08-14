Şehit polisler için mevlit okutuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan 2 özel harekat polisi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mevliti Şerif okutuldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hacı Sait Camii bahçesinde verilen Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Programa Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Hakkâri İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından okunan Mevlidi Şerif programında şehitlerin ruhuna Fatiha’lar okunarak dualar edildi. Programının ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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