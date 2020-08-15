Covid hastası çoban, 2 bin 500 rakımdan ambulans helikopterle alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid hastası çoban, 2 bin 500 rakımdan ambulans helikopterle alındı

DHA

Covid hastası çoban, 2 bin 500 rakımdan ambulans helikopterle alındı


Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin 2 bin 500 rakımlı Örencik Yaylası'nda koyunlarını otlatırken koronavirüs belirtileri görülen Nebi Yaşar, Sağlık Bakanlığı'nca bölgeye gönderilen helikopterle alınıp, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Testi sonucu pozitif çıkan Yaşar, kendisini yalnız bırakmadıkları için yetkililere teşekkür etti.
Irak sınırındaki Derecik ilçesinde yaşayan ve ilçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Örencik Yaylası'na çıkarak koyunlarını otlatan 2 çocuk babası Nebi Yaşar, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Yaşar'ın yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yaşadığını sağlık ekiplerine anlatılması üzerine, zaman kaybedilmeden bulunduğu bölgeden alınmasına karar verildi. Örencik Yaylası'nın derin vadiler ve sarp kayalıkların bulunduğu bir bölgede olduğu için Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilerek ambulans helikopter istendi. Bölgeye gönderilen helikoptere özel kıyafetli ekipler tarafından sedyeyle taşınan Nebi Yaşar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan testi, pozitif çıkan Yaşar, hastanede tedaviye alındı.
Kendisini yalnız bırakmayan Sağlık Bakanlığı'na teşekkür edip, durumunun iyi olduğunu belirten Nebi Yaşar, "Ben yayladayken hastaydım, üşüyordum. Ateşim çıktı. Tam olarak ne oldu bilmiyorum, ayaklarımın üzerinde duramıyordum. Yanımdakilere söyledim. Onlarda durumu muhtara anlattılar. Muhtar da karakola bildirdi. Karakol da bize ambulans helikopter gönderdi. Geldik buraya şu anda devlet hastanesindeyim. Allah´a şükür herhangi bir sıkıntım yok. Doktorlardan da Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun. Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR
2020-08-15 12:35:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkarili doğaseverlerden örnek davranış
YEREL HABERLER Hakkarili doğaseverlerden örnek davranış
Sokaklardaki can dostlar tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Sokaklardaki can dostlar tedavi ediliyor
Hakkari’de duba çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de duba çalışması başlatıldı
Hakkari’de SOGEP'e sunulan 2 projeye onay
YEREL HABERLER Hakkari’de SOGEP'e sunulan 2 projeye onay
Çatıda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı Yüksekten korkmasına rağmen kediyi kurtardı
YEREL HABERLER Çatıda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı Yüksekten ...
Şehit polisler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Şehit polisler için mevlit okutuldu
Hakkarigücü bal ligine çıktı
YEREL HABERLER Hakkarigücü bal ligine çıktı
Şemdinli’de PKK’nın 1984'teki ilk saldırısı kınandı
YEREL HABERLER Şemdinli’de PKK’nın 1984'teki ilk saldırısı kınandı
Hakkari’de korona virüs tedbirleri üst seviyede
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüs tedbirleri üst seviyede
Yüksekova’da kaza yapan zırhlı polis aracı yan yattı
YEREL HABERLER Yüksekova’da kaza yapan zırhlı polis aracı yan yattı
Hafif ticari araçla çarpışan zırhlı polis aracı devrildi
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla çarpışan zırhlı polis aracı ...
Hakkari Belediyesi ekiplerinden, yarasaların yuva yaptığı evde inceleme 
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesi ekiplerinden, yarasaların yuva ...
Gençlik merkezi etkinlik gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Gençlik merkezi etkinlik gerçekleştirdi
Hakkari’de yarasa denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de yarasa denetimi
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Çatıya yarasalar yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
YEREL HABERLER Çatıya yarasalar yuva yaptı, binadakiler korona ...
Hakkari belediyesinde hijyen seferberliği
YEREL HABERLER Hakkari belediyesinde hijyen seferberliği
Yüksekova’da gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Yüksekova’da gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X