Hakkari’de 400 iş yeri denetlendi

Hakkari’de belediye ve ilgili kurumların katılımı ile yaklaşık 400 iş yeri denetlendi.

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığının talimatı ile korona virüse karsı başlatılan denetimlere il emniyet müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi ekipleri katıldı. Yaklaşık 400 iş yerinin ziyaret edildiği denetimlerde işletme sahiplerine maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılar yapıldı. İş yerlerinin genel hijyen koşullarının incelendiği denetimlerde vatandaşlara da maske ve sosyal mesafe konularında gerekli uyarılar yapıldı.

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