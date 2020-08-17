Hakkari’de unlu mamuller denetlendi

Hakkari Belediyesi ekipleri ekmek, tatlı, pasta ve gıda maddeleri üreten ve satan imalathaneler ile fırınları denetledi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapabilmelerini sağlamak amacıyla, ekmek ve unlu mamuller üretim yerlerine denetimler gerçekleştirdi. Denetlenen işyerlerinde; hijyen kontrolü, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, kişisel hijyen, alet ve ekipmanların uygunluğu, ekmek gramajları ve evrak kontrolleri ve maske ve sosyal mesafe gibi konularda denetimler yapıldı. Belediye ekipleri ise denetimler esnasında gıda güvenliği, gıda hijyeni konularında incelemeler yaptıklarını belirterek, uyarılara uymayan işletmeler ikaz ettiklerini, aynı zamanda sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları yönünden de gerekli uyarıların yapıldığını ifade ettiler.

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