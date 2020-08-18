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(Özel Haber) Dengbejlerin sesi Japonya’ya ulaştı Japon öğrenci yüksek lisans tezi için dengbejliği seçti Hakkari’nin kültürel sesi ders konusu oldu

İHA

Japonya Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Natsuki Nakajima, Kürt kültürünün sözlü edebiyatı olarak bilinen "Dengbejlik" sanatını yüksek lisans tezi olarak seçti.

(Özel Haber) Dengbejlerin sesi Japonya’ya ulaştı Japon öğrenci yüksek lisans tezi için dengbejliği seçti Hakkari’nin kültürel sesi ders konusu oldu

Japonya Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Natsuki Nakajima, Kürt kültürünün sözlü edebiyatı olarak bilinen “Dengbejlik” sanatını yüksek lisans tezi olarak seçti.
Japonya Tokyo Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzik Bölümü son sınıf öğrencisi Natsuki Nakajima (26), yüksek lisans tezi için annesi yazar Yukari Nakajima ve tercümanları yazar Kayoko İsobe ile birlikte Hakkari ve Van'a gelerek Kürt geleneğinin sözlü edebiyatı olarak bilinen dengbejlik sanatı üzerine araştırmalar yaptı. Anne ve babası müzisyen olan ve bu yüzden çocuk yaşta müziğe merak saran Nakajima, müzik enstrümanları arasında piyano çalıyor. Hakkarili dengbej, tarihçi ve yazar Abdulkadir Kızılkaya, araştırmacı yazar Yaşar Kaplan, Rengi Hakkari Sanat Topluluğu dengbejlerinden Münir Beyter ve Van'da ikamet eden dengbej İsmail Seyranoğlu'ndan dengbejlik hakkında temel bilgiler alan Natsuki Nakajima, geçen yıl İstanbul’da çeşitli müzikler üzerine yaptığı araştırmalar sonucu Kürt müziğine hayran kaldığını ve bu yüzden yüksek lisans tezi için dengbejliği seçtiğini ifade etti. Japonya Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi müzik bölümünde öğrenci olduğunu belirten Nakajima, tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Geçen sene ilk defa Türkiye'ye geldim. Çeşitli müzikler üzerinde araştırmalar yaptım. Tabi özellikle dengbejlerden etkilendim. Bu nedenle Hakkari'ye geldim. Bir sürü insandan yardım aldım. Çok etkilendim ve çok teşekkür ederim" dedi.
Hakkari'ye en son 20 yıl önce geldiğini anımsatan anne Yukari Nakajima ise, 4'üncü ziyaretini kızının dengbejlik üzerine olan yüksek lisansı tezi için eşlik ettiğini söyledi. Nakajima, "Kızımla birlikte Hakkari'ye 4'üncü ziyaretimi gerçekleştirdim. 20 yıl önce yine buraya gelmiştim. Şehir çok değişmiş. Ama insanların misafirperverliği hiç değişmemiş. Burada dengbejlerle bir araya geldik. Köylere ve yaylaya gittik. Çok güzel vakit geçirdik. Herkes çok iyi davrandı bize. Tüm Hakkarililere teşekkür ediyorum" dedi.
Japon aile üç günlük araştırmalarının ardından tarihi meydan medresesini de ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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