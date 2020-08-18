Vali Akbıyık özel harekat polislerini ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Yardımcısı İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek trafik kazası sonucu şehit olan Özel Harekat polisleri Osman Gül ve Adnan Kısar için başsağlığı dileklerinde bulundu. Vali Akbıyık, "Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.