Hakkari'de gölette kadın cesedi bulundu

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi bulundu. Polis, 40'lı yaşlardaki kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Karşıkaya Mahallesi'ndeki Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sazlıklar arasındaki ceset, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaparken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. 40'lı yaşlarda bir kadına ait olan ceset, ölüm nedeninin tespiti için Hakkari Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Polis kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-08-19 09:52:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.