Hakkari'de gölette kadın cesedi bulundu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi bulundu. Polis, 40'lı yaşlardaki kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Karşıkaya Mahallesi'ndeki Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sazlıklar arasındaki ceset, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaparken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. 40'lı yaşlarda bir kadına ait olan ceset, ölüm nedeninin tespiti için Hakkari Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Polis kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-08-19 09:52:19
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