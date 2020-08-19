Hakkari’de gölette kadın cesedi bulundu

Hakkari’de bir gölette kadın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Merzan Mahallesi Gola Züya göletinde vatandaşlar tarafından 35 yaşlarında bir kadının cesedi bulundu. Durumun AFAD, 112 ve itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, uzun uğraşların ardından kadının cansız bedenini göletten çıkardı.
Olayla ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.