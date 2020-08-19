Vali Akbıyık, "Hakkari hizmetin en iyisine layık"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin değişik mahallelerinde devam eden yol asfaltlama ve altyapı çalışmalarını denetleyerek, "Hakkari halkının hizmetin en iyisine layıktır" dedi.

Vali Akbıyık ve beraberinde bulunan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gazi Mahallesi Av. Muhsin Zeydan Caddesi, Gazi Mahallesi Şenler civarı, Merzan Mahallesi ve Gazi Mahallesi üst kısımlarında devam eden yol asfaltlama, altyapı ve yüzey sertleştirici beton çalışmalarını yerinde denetledi. Gazi Mahallesindeki çalışmaların başında bulunan Mimar Derman Çetin’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, yapılan çalışmalarla adeta Hakkari’nin şantiye halinde olduğunu ifade etti. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Vali Akbıyık. maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi. Vali Akbıyık’ın yanına gelen küçük bir çocuk ise "Sağlık için hepimiz için maske takalım" dedi. Vali Akbıyık, yanında getirdiği hediyeleri mahalledeki çocuklara dağıttıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Çalışmalarda memnun olduklarını Gazi Mahallesi sakinleri ise, toz ve topraktan geçilmeyen yollarında yapılan yüzey sertleştirici beton çalışmalarından dolayı Vali Akbıyık’a teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.