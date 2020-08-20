Hakkari'de b kınalı keklik doğaya bırakıldı

Gaziantep Kınalı Keklik Üretim İstasyonundan Hakkari’ye gönderilen bin Kınalı Keklik, doğaya salındı.
Gaziantep Kınalı Keklik Üretim İstasyonundan Hakkari’ye gönderilen bin Kınalı Keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz ekiplerince, keklik polarizasyonun azaldığı belli noktalarda doğaya salındı. Doğa Koruma Milli Parklar Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, Gaziantep Kınalı Keklik Üretim İstasyonundan Hakkari’ye gönderilen bin Kınalı Keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince keklik polarizasyonun azaldığı belli noktalarda doğaya saldıklarını söyledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.