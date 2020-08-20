Hakkari'de Ulu Cami ibadete açılıyor

Hakkari’de Selçuklu Mimarisi ile yapılan aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadet edeceği Ulu Cami yarın Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor.



Bulan Mahallesi Altay Caddesi üzerinde 2015 yılında Selçuklu Mimarisi ile bin 600 metre kare alan üzerinde yapılan ve 2 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edeceği Ulu Cami yarın Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor. Bugün Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık beraberinde Vali Yardımcısı Aziz Gölbaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Tan ile Ulu Cami'de incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, ilgili firma yöneticisi ile Ulu Cami İmamı Mahmut Engin’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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