Yüksekova'da korkutan yangın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan ve köy sakinlerine büyük korku yaşatan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akalın köyünde Mikail Yılmaz adlı vatandaşa ait ot yığını akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olayı duyan köy sakinleri ellerine aldıkları su kovaları ile yardıma koştular. Yangın söndürmede yetersiz kalan köy sakinleri hemen Yüksekova Belediyesinin İtfaiye müdürlüğüne haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerini intikal eden ekipler kontrolü sağladıktan sonra hemen yangını söndürmeye başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık bin bağ ot yanarak kül olurken köylüler büyük çaba sarf eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.