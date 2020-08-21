Hakkari’de drama eğitim kursu açıldı

Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü spor birimi tarafından korona virüs sürecinde sosyal ve psikolojik destek amaçlı basketbol ve drama eğitim kursu açıldı.

Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Spor Birimi tarafından Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor tesislerinde basketbol performans sporcularına basketbol eğitim kursu açıldı. Son zamanlarda yaşanan korona virüs pandemi sürecinde, süreçten en çok etkilenen kesim olan çocuk ve genç kesimin olması ve bu kitlede müsabakalara, özel yetenek sınavlarına ve başlaması durumunda yerel liglere katılacak olan sporcuların psikolojik destek ve kişiler üzerinde en çok faydalı etki gösteren basketbol ile katkı sağlamak amacı ile ayrıca eğitmenler tarafından drama eğitimleri de verilerek sosyal mesafedezenfekte ile hijyen ortam sağlanarak kurslar başlatıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, ”Küçük yaşta spor ya da sanatla ilgilenen çocukların, hayata daha iyi hazırlandığı ise herkes tarafından biliniyor. Bu uğraşlar her şeyden önce bir disiplin ve çocuğunuza kazandıracağı faydalar saymakla bitmiyor. Bu alanlardan en önemlilerinden biri ise şüphesiz ki basketbol. Basketbolun, çocukların gelişimine muazzam katkıları var. Hadi şimdi onlara bir göz atalım. Modern toplumlarda yalnızlaşan çocuklar için, yeni eğitim programları ve kolektif çalışmaya uygun ortamlar oluşturuluyor. Basketbolun merkezine yerleşen takım oyunu olgusu ise, kişilere birlikte düşünmeyi ve çözüm üretmeyi öğretiyor. Bu şekilde yetişen çocuklar, ileride birey olduklarında kolektif bilinci yüksek ve başkalarını düşünmeyi alışkanlık haline getirmiş insanlara dönüşüyor” denildi.

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