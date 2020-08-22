Hakkari’de berber ve kuaförler kurallara uydu

Hakkari’de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonların hijyen kurallara uyduğu belirtildi.

Maskesini takıp kapıda bekleyen ve personele ateşini ölçtüren berber, kuaför ve güzellik salonların korona virüs tedbirleri kapsamında tüm kurallara uyduğu görüldü. Kuaför girişine bırakılan el dezenfekte makinesinde ellerini dezenfekte eden müşteriler, ayaklarına geçirdiği galoşlara kuaförüne giriş yaptı. Hakkari Valiliği tarafından sıkı tutulan denetimlerin etkili olmaya başladığını belirten vatandaşlar, işyerlerini büyük bir çoğunluğunun yapılan denetimler sayesinde kurallara riayet ettiğini ifade ederek, yetkililere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.