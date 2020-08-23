Vali Akbıyık, İkiyaka Dağları'ndaki çalışmaları denetledi

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İkiyaka Dağları'nda başlatılan çalışmaları denetledi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu bölücü terör örgütünden temizlenen İkiyaka Dağları'nda yer alan 3450 rakımlı Göllerbaşı ve Düztepe Üs Bölgelerini ziyaret eden Vali Akbıyık, burada yapımı devam eden bina, kule, içme suyu ve elektrik şebekesi çalışmalarını yerinde denetledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Akbıyık, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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