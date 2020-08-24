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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de maske denetimi sürüyor

İHA

Hakkari'de korona virüsle mücadele kapsamında yeni önlemler almaya devam ediliyor.

Hakkari’de maske denetimi sürüyor

Hakkari’de korona virüsle mücadele kapsamında yeni önlemler almaya devam ediliyor.
Hakkari’de son günlerde vakaların artmasıyla birlikte harekete geçen Hakkari Valiliği korona virüs tedbirlerini üst seviyeye çıkarttı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri katılımı ile daha önce kentte geniş çaplı bir denetim başlatılmış ve vatandaşlar ile işyerleri, maske, sosyal mesafe ve hijyenik konusunda bilgilendirilmişti. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kentin değişik noktalarında bulunan düğün törenlerine denetleyerek düğün sahipleri ve davetlileri maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de kentin işlek caddeleri ile birçok işlerinde denetimlerini arttırarak maskesiz olanları uyararak maske dağıttılar. Halkın yoğun olduğu caddelerin başında yerine alan değişik birimlerde görevli polis memurları da vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarmaya devam ediyor. Hakkari’de korona virüsün yayılmasını en aza indirmek amacıyla tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte her türlü imkanın seferber edildiğini ifade eden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Sağlık için hepimiz için sloganı ile başlattıkları denetimlerin devam ettiğini, Sağlıklı bir Hakkari için, büyüklerimiz için, engellilerimizin, yaşlılarımızın rahatı için bu denetimi arttırmamız gerekir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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