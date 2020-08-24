Vali Yardımcısı Kumbasar Çukurca’da incelemelerde bulundu

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Çukurca ilçesinde devam eden projelere çalışmalarını inceledi.
Bir süre önce Hakkari Vali Yardımcılığına daha sonrada İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine getirilen Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar ilçe, köy ve mezralardaki ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamında Çukurca ilçesini ziyaret eden Kumbasar, Kaymakam Murat Öztürk'ü makamında ziyaret ettikten sonra ilçede devam eden projeleri ve yapılan çalışmalarını yerinde inceledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.