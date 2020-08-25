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Hakkarili yaylacılar elektrik istiyor Hakkarili besiciler, yaylada elektrik olmadığı için kuzularını ilkel yöntemlerle kırkıyor

İHA

Hakkari'nin 3800 rakımlı Berçelan Yaylası'nda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri "Kuzu Kırkma Şenliği"nde elektrik olmadığı için kuzularını ilkel yöntemlerle kırkıyor.

Hakkarili yaylacılar elektrik istiyor Hakkarili besiciler, yaylada elektrik olmadığı için kuzularını ilkel yöntemlerle kırkıyor

Hakkari'nin 3800 rakımlı Berçelan Yaylası'nda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri "Kuzu Kırkma Şenliği"nde elektrik olmadığı için kuzularını ilkel yöntemlerle kırkıyor.
Hakkari'ye 18 kilometre mesafede bulunan 3800 rakımlı Berçelan Yaylası'nda düzenlenen "Kuzu Kırkma Şenliği"nde besiciler, yaylada elektrik olmadığı için kuzularını halen el makası ile kırkıyor. Havaların soğumaya başladığı yaylada elektrik, su ve lavabonun olmaması yaylacıların işlerini biraz daha zorlaştırıyor.
Yaylada kuzularını kırkan Lokman Aksu, Berçelan Yaylası'nda hayvancılıkla uğraştıklarını ve her yıl geleneksel olarak kuzu kırkma şenliği düzenlediklerini söyledi. Aksu, "Yüzyıllardır bu yaylaya geliyoruz. Yayla hayatımız teknolojiye rağmen her yıl biraz daha zorlaşıyor. Bugün burada kuzu kırkma şenliğimiz var. Maalesef yaylamız şehir merkezine yakın olmasına rağmen elektriğimiz yok. Bu yüzden kuzularımızı el makaslarıyla kırkıyoruz. Makaslar sivri olduğu için de istemsiz kuzularımızı yaralıyoruz. Hayvanlar bu nedenle acı çekiyor. Eğer yaylamızda elektrik olsaydı kuzularımızı elektrikli makineyle kırkardık. Bu zaman kaybımıza da neden oluyor. Hem kırktığımız yünler elimizde kalıyor. Artık yün ne alınıyor ne de satılıyor. Buradaki en temel sorunumuz elektrik. Ayrıca yollarımız çok berbat. Yaylada suyumuz ve lavabolarımız da yok. Yetkililerden bu sorunlarımızın giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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