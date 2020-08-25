Hakkari’nin Derecik ilçesi kırsalında operasyon sırasında kayalıklardan düşen asker şehit oldu.
Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda, kayalıklardan düşen asker şehit oldu. Adana'nın Aladağ nüfusuna kayıtlı şehidin naaşı, Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.